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Главное Общество

AZAL объявляет скидки на авиабилеты в шесть городов Европы

AZAL объявляет скидки на авиабилеты в шесть городов Европы

Национальный авиаперевозчик Азербайджана Azerbaijan Airlines (AZAL) запустил новую скидочную акцию на перелеты в популярные города Европы по более выгодным ценам.

Об этом сообщили в AZAL.

Отправиться по скидочным авиабилетам можно в следующие города Европы – Прагу, Лондон, Вену, Берлин, Барселону и Милан. Предложение действует на билеты, приобретенные с 23 января по 1 февраля 2024 года, и распространяется на перелеты с 1 февраля по 17 апреля 2024 года за исключением пиковых периодов.

Цены на авиабилеты по указанным направлениям включают аэропортовские сборы:

– билеты Баку-Вена-Баку, Баку-Прага-Баку, Баку-Берлин-Баку, Баку-Милан-Баку – 299 евро;

– билеты Баку-Барселона-Баку – 349 евро;

– билеты Баку-Лондон-Баку: в аэропорт Гатвик – 359 евро и в аэропорт Хитроу – 391 евро.

Отметим, что количество скидочных авиабилетов ограничено. Стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

«Спешите воспользоваться данным предложением и не упустите возможность познакомиться ближе с Европой!», – сообщили в AZAL.

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