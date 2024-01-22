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Титул «Миссис мира» достался немецкой блондинке (фото)

Титул "Миссис мира" достался немецкой блондинке (фото)

В Лас-Вегасе завершился финал международного конкурса красоты «Миссис мира-2024» среди замужних дам с детьми. В тройку финалисток вошли представительницы Колумбии, Канады и Германии. В итоге корона победительницы досталась блондинке из ФРГ Джулии Каролин, сообщает «Лайф».

Новоиспечённая «Миссис мира» поблагодарила родных и близких, после чего передала слова поддержки конкуренткам. По словам Каролин, конкурс для каждой участницы является только началом великого и большого пути.

За титул «Миссис мира» боролись 38 красавиц из разных стран. Для того, чтобы покорить жюри, они показывали себя в конкурсах дефиле, а также демонстрировали свои таланты. Каролин, к слову, работает психологом и специализируется на зоотерапии (метод лечения пациентов с помощью домашних животных).

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