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Утвержден план работы по организации голосования на президентских выборах за пределами Азербайджана

Утвержден план работы по организации голосования на президентских выборах за пределами Азербайджана

Министерством иностранных дел Азербайджана утвержден план работы по организации голосования на президентских выборах за пределами страны.

Об этом было сказано сегодня на совместном брифинге министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии в связи с организацией внеочередных президентских выборов.

Было отмечено, что в 37 странах создано 49 избирательных участков в связи с внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

В целях обеспечения оперативности и контроля в связи с выборами, принятия необходимых мер МИД создал рабочую группу и штаб, который будет работать круглосуточно 7-8 февраля. Было отмечено, что за президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Организации исламского сотрудничества (ОИС), Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества, Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Азиатской Парламентской Ассамблеи, Международного конгресса парламентариев, а также парламентарии ряда государств.

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