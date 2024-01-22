Утвержден план работы по организации голосования на президентских выборах за пределами Азербайджана

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Министерством иностранных дел Азербайджана утвержден план работы по организации голосования на президентских выборах за пределами страны.

Об этом было сказано сегодня на совместном брифинге министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии в связи с организацией внеочередных президентских выборов.

Было отмечено, что в 37 странах создано 49 избирательных участков в связи с внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

В целях обеспечения оперативности и контроля в связи с выборами, принятия необходимых мер МИД создал рабочую группу и штаб, который будет работать круглосуточно 7-8 февраля. Было отмечено, что за президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Организации исламского сотрудничества (ОИС), Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества, Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Азиатской Парламентской Ассамблеи, Международного конгресса парламентариев, а также парламентарии ряда государств.