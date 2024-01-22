Джарчалова возглавит правление Азербайджанской операционной компании COP29

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Председателем правления Азербайджанской операционной компании COP29 назначена Нармин Джарчалова. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Джарчалова окончила Азербайджанский университет языков (бакалавр), а в 2013 году университет ADA (магистр).

С 2013 года работала в отделе международных отношений в Фонде Гейдара Алиева, возглавляла в Фонде проекты по охране окружающей среды и климатической деятельности, работала на различных должностях в Администрации президента.

Была проектным менеджером азербайджанского павильона СОР28, проведенного в ОАЭ в 2023 году.