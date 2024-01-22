«Владимир Жириновский» приплывет в Азербайджан

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Россия планирует запустить первый круизный маршрут по Каспийскому морю летом 2024 года.

Круиз предполагает посещение всех прикаспийских государств: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Круиз по Каспию является частью проекта «Великий Волжский путь». Специально для этого маршрута на астраханских верфях строится круизный лайнер. Изначально его планировали назвать «Петр Великий», но недавно появилась информация, что лайнер переименуют во «Владимир Жириновский», сообщают российские СМИ.