В Париже протестуют против ужесточения миграционных правил (видео)

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Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить свое несогласие с новым законом, ужесточающим миграционные правила во Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Акция проходит за четыре дня до оглашения вердикта Конституционного совета, высшего органа конституционного надзора Франции, который должен проверить соответствие принятого в конце 2023 года закона действующей конституции республики.

На митинг против нормативного акта, подготовленного министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном, пришли представители профсоюзных и студенческих организаций, а также политических партий. В частности, члены французской Коммунистической партии, партии «Неподчинившаяся Франция» и левого движения «Рабочая борьба».

Участники акции, собравшиеся на площади Трокадеро, откуда открывается вид на Эйфелеву башню, скандируют лозунги: «Отзовите закон Дарманена», а также «Француз или мигрант – мы все рабочий класс».

В районе проведения митинга находятся усиленные наряды столичной полиции, однако они не вмешиваются.

