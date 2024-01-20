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SOCAR финансирует строительство детсада в Грузии (фото)

SOCAR финансирует строительство детсада в Грузии (фото)

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и мэр Сагареджойского района Автандил Гуликашвили 20 января поинтересовались ходом работ, проводимых в новом детском саду в селе Йор Муганлы (Гарачоп).

Детский сад строится на средства грузинского представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по поручению главы Азербайджанского государства, сообщает «Азертадж».

Строительство детского сада на 150 мест началось в апреле 2023 года. В здании созданы все условия для обучения, воспитания, отдыха и развлечения детей. В настоящее время в детском саду проводятся отделочные работы. Ожидается, что строительные работы завершатся в ближайшие месяцы.

Посол и мэр осмотрели здание детского сада, ознакомились с проводимой работой, дали необходимые поручения и рекомендации.

Посол Фаиг Гулиев отметил, что Азербайджанское государство всегда уделяет внимание и заботу нашим соотечественникам, проживающим в Грузии. До сих пор при поддержке Азербайджанского государства в Грузии построены и сданы в эксплуатацию несколько школ, культурных учреждений, спортивных комплексов, детских садов. Капитально отремонтированы десятки социальных объектов. По словам дипломата, подобные мероприятия будут продолжаться и впредь.

Мэр Автандил Гуликашвили выразил благодарность Азербайджанскому государству и послу за помощь в строительстве детского сада. Он отметил, что социальные проекты, реализуемые в Грузии при поддержке Азербайджанского государства, являются ярким примером нашей дружбы и братства.

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