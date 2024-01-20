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В Париже прошло мероприятие памяти жертв 20 Января (фото)

В Париже прошло мероприятие памяти жертв 20 Января (фото)

Во французской столице Париже отметили 34-ю годовщину трагедии 20 Января.

В концерте памяти жертв трагедии 20 января, организованном совместно с Ассоциацией французско-азербайджанского диалога и Фондом поддержки азербайджанской диаспоры, приняли участие французские бизнесмены, мастера искусств, представители академических кругов и СМИ, сообщает «Репорт».

На мероприятии вице-президент Ассоциации франко-азербайджанского диалога Айтан Мурадова рассказала о преступлениях, совершенных советской армией против мирного гражданского населения Азербайджана в январе 1990 года.

На концерте лауреат международных конкурсов азербайджанский пианист Эльдениз Алекбарзаде и скрипачка Сура Руфат исполнили произведения мировых и азербайджанских композиторов.

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