Стоимость оказанных населению платных услуг в Азербайджане выросла на 14%

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Стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане в 2023 году, увеличилась на 14% по сравнению с 2022 годом и составила 11 млрд 411,6 млн манатов, сообщает Госкомстат.

Отмечается, что из них 8 млрд 652,1 млн манатов принадлежали юридическим лицам, что составило 75,8% от общей стоимости услуг.

За отчетный период 2 млрд 559,6 млн манатов стоимости платных услуг пришлось на государственный сектор, 8 млрд 852 млн манатов – на негосударственный сектор.

В течение года каждый житель страны воспользовался различными платными услугами на сумму в среднем 1 124 маната, что на 205 манатов больше, чем год назад.