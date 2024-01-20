Прокремлевский политолог предрек России провал наступления |
«Посмотрим». Диписточник «Минвала» назвал причины отказа Баку принять Тойво Клаара |
Подоляк обвинил Путина в стремлении захватить постсоветские территории |
У Байдена допустили скорое поражение Украины в случае отсутствия военной помощи |
Джахит Багчи: Шехиды живут и будут жить вечно (видео) |
Минута молчания в Азербайджане (фото) |
Баку расследует деяния армянских сепаратистов с соблюдением международных законов |
Роджерс: Азербайджан поставил на место заигравшихся французских неоколониалистов |
МИД Турции выражает соболезнования Азербайджану |
Главное Мир

10 пунктов по урегулированию на Ближнем Востоке от ЕС

10 пунктов по урегулированию на Ближнем Востоке от ЕС

Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщается на портале Euractiv. опубликовавшего проект документа, подготовленного  внешнеполитической службой ЕС.

«Принимая во внимание текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенность, настало время подготовиться к всеобъемлющему миру», – сказано в документе.

В плане из 10 пунктов изложены несколько шагов, которые могли бы в конечном итоге принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.

Как ожидается, конфликт на Ближнем Востоке станет одной из главных тем заседания министров иностранных дел 22 января в Брюсселе. В ходе этой встречи главы МИД 27 стран ЕС проведут переговоры с коллегами из Израиля и Палестины.

Теги:
Из этой рубрики
В Кремле отказались назвать дату визита Путина в Турцию
Мир

В Кремле отказались назвать дату визита Путина в Турцию

2024/01/20, 19:00
К посольству Азербайджана в Москве несут гвоздики (видео)
Мир

К посольству Азербайджана в Москве несут гвоздики (видео)

2024/01/20, 18:41
Премьер Словакии заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО
Мир

Премьер Словакии заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО

2024/01/20, 18:14
Трамп перепутал Хейли и Пелоси
Мир

Трамп перепутал Хейли и Пелоси

2024/01/20, 18:08
Xpeng начинает реализацию летающих автомобилей (видео)
Мир

Xpeng начинает реализацию летающих автомобилей (видео)

2024/01/20, 17:47
Билл Гейтс: В вакцинах от Covid будут использоваться «маленькие пластыри»
Мир

Билл Гейтс: В вакцинах от Covid будут использоваться «маленькие пластыри»

2024/01/20, 17:35
Завод Alteo стал объектом расследования из-за сбросов токсичных отходов в Средиземное море
Мир

Завод Alteo стал объектом расследования из-за сбросов токсичных отходов в Средиземное море

2024/01/20, 17:23
10 пунктов по урегулированию на Ближнем Востоке от ЕС
Мир

10 пунктов по урегулированию на Ближнем Востоке от ЕС

2024/01/20, 17:12
Киев ждет от Москвы отказа от ядерного оружия при подписании мира
Мир

Киев ждет от Москвы отказа от ядерного оружия при подписании мира

2024/01/20, 17:00