Подоляк обвинил Путина в стремлении захватить постсоветские территории |
У Байдена допустили скорое поражение Украины в случае отсутствия военной помощи |
Джахит Багчи: Шехиды живут и будут жить вечно |
Минута молчания в Азербайджане (фото) |
Баку расследует деяния армянских сепаратистов с соблюдением международных законов |
Роджерс: Азербайджан поставил на место заигравшихся французских неоколониалистов |
МИД Турции выражает соболезнования Азербайджану |
Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Шехидляр хиябаны |
Россия потеряла в Украине еще 750 военнослужащих |
Главное Странности

Депутат Госдумы предложил создать ГУЛАГ для оппонентов власти (видео)

Депутат Госдумы предложил создать ГУЛАГ для оппонентов власти (видео)

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв предложил создать ГУЛАГ для «несогласных с государством». Ранее член комитета Госдумы по обороне назвал 20 процентов россиян, не поддерживающих политику президента Владимира Путина, «гнилью, которая должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена».

В телеэфире Андрей Гурулёв объяснил, что его план по уничтожению 20% россиян, которые «хотят завершить СВО», является неосуществимым из-за моратория на смертную казнь. Однако для них парламентарий придумал альтернативу — это ГУЛАГ.

«Если человек идёт против государства, надо принимать меры. Надо устроить для них ГУЛАГ, чтобы они радостно махали кайлом на Колыме», — заявил Андрей Гурулёв.

Теги:
Из этой рубрики
Депутат Госдумы предложил создать ГУЛАГ для оппонентов власти (видео)
Странности

Депутат Госдумы предложил создать ГУЛАГ для оппонентов власти (видео)

2024/01/20, 13:05
Гиркина мучают передачами Соловьева
Странности

Гиркина мучают передачами Соловьева

2024/01/20, 09:15
Кто в Ереване пытается одурачить Баку?
Странности

Кто в Ереване пытается одурачить Баку?

2024/01/19, 16:02
В России запретили фразы «Слава Украине» и «Героям слава»
Странности

В России запретили фразы «Слава Украине» и «Героям слава»

2024/01/19, 01:19
Глава узбекского землячества в Москве стал фигурантом уголовного дела
Странности

Глава узбекского землячества в Москве стал фигурантом уголовного дела

2024/01/18, 21:32
Тегеран заявил об "упреждающем" характере удара по Пакистану
Странности

Тегеран заявил об «упреждающем» характере удара по Пакистану

2024/01/18, 20:51
Макрон и опрокинутый трон
Странности

Макрон и опрокинутый трон

2024/01/18, 14:00
В Армении заявили, что страна продолжит военное сотрудничество с Россией
Странности

В Армении заявили, что страна продолжит военное сотрудничество с Россией

2024/01/18, 12:05
В Москве пожилой мужчина изнасиловал приятеля своей дочери
Странности

В Москве пожилой мужчина изнасиловал приятеля своей дочери

2024/01/17, 22:48