Депутат Госдумы предложил создать ГУЛАГ для оппонентов власти (видео)

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Депутат Госдумы Андрей Гурулёв предложил создать ГУЛАГ для «несогласных с государством». Ранее член комитета Госдумы по обороне назвал 20 процентов россиян, не поддерживающих политику президента Владимира Путина, «гнилью, которая должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена».

В телеэфире Андрей Гурулёв объяснил, что его план по уничтожению 20% россиян, которые «хотят завершить СВО», является неосуществимым из-за моратория на смертную казнь. Однако для них парламентарий придумал альтернативу — это ГУЛАГ.

«Если человек идёт против государства, надо принимать меры. Надо устроить для них ГУЛАГ, чтобы они радостно махали кайлом на Колыме», — заявил Андрей Гурулёв.

