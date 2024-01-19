В МЧС не поступали сообщения о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения

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По предварительной информации, полученной из Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана в Центр кризисного управления МЧС, 19 января 2024 года в 22:05 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. на территории Саатлы и Ширвана на глубине 53 км.

Землетрясение ощущалось в Саатлы, Ширване, Сальяне, Сабирабаде и некоторых прилегающих районах.

В МЧС пока не поступило никакой информации о каком-либо ущербе или пострадавших в результате землетрясения.