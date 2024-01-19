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Гражданка Грузии пыталась попасть в Азербайджан, спрятавшись в грузовике

Гражданка Грузии пыталась попасть в Азербайджан, спрятавшись в грузовике

Сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета предотвращено нарушение государственной границы Азербайджанской Республики в направлении Грузии.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, 19 января в 04:30 на пункте пропуска через госграницу «Красный мост» во время совместного досмотра грузового автомобиля марки «Daf» (99-UL-655), управляемого жителем Физулинского района Садыговым Омаром Тапдыг оглу (1987 г.р.), в запломбированном грузовом отсеке прицепа автомобиля была обнаружена гражданка Грузии Ламия Мамедова (1987 г.р.), пытавшаяся незаконно пересечь государственную границу.

По факту ведется расследование.

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