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В небе над Украиной заметили загадочный самолет

В небе над Украиной заметили загадочный самолет

В небе над Украиной видели загадочный самолет черного или темно-синего цвета. Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, мог ли это быть американский истребитель F-16.

«Темно-синий цвет – это в том числе и один из вариантов окраса наших самолетов. Многие наши самолеты имеют двойной окрас. Верхняя часть фюзеляжа в один тон окрашена, а нижняя часть может быть окрашена в другой тон, или на нем может быть нанесен камуфляж. Есть разные варианты», – отметил он.

По словам Жданова, он пока не видит признаков того, что F-16 уже в Украине.

«Я бы не торопил события. Вряд ли F-16 есть сегодня в составе Воздушных сил Украины. Я думаю, что подготовка летчиков идет, подготовка персонала идет. Мы об этом с вами периодически читаем в западной прессе. Соответственно, F-16 прибудут в Украину так, как и планировалось: конец февраля – начало марта. Скорее всего, в марте мы будем получать первые самолеты», – сказал эксперт.

Он считает, что были бы F-16 уже в Украине, россияне «трубили бы во все трубы»: «Пока они только, затаив дыхание и с содроганием, думают, живут с мыслью о том, что вот-вот F-16 тут появятся».

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