Reuters: Россия задумала разорвать отношения со многими странами

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Российские власти обдумывают возможность разрыва дипломатических отношений с «недружественными» странами в ответ на конфискацию $300 млрд резервов, которая готовится на Западе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства и ЦБ.

Другой ответной мерой, по словам одного из собеседников агентства, может стать конфискация западных активов, застрявших в России.

В неофициальных беседах российские чиновники допускают, что резервы практически потеряны.

«В душе все уже попрощались с резервами», — сказал один из источников Reuters. По словам двух других, в Москве полагают, что европейские страны поддадутся давлению США, и власти РФ вряд ли смогут воспрепятствовать конфискации. Несмотря на это, Россия в любом случае будет подавать иск, сообщил источник Reuters: «Это будет обязательно. Это как бы ритуал такой. Мы не смиримся, будем бороться».