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COVID состарил клетки нейронов в головном мозге

COVID состарил клетки нейронов в головном мозге

Ученые показали, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID, может инфицировать дофаминовые нейроны в мозге и вызывать старение — когда клетка теряет способность расти и делиться. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.

Специалисты показали, что дофаминовые нейроны, инфицированные SARS-CoV-2, перестают работать и начинают посылать химические сигналы, вызывающие воспаление. В норме эти клетки производят дофамин — нейромедиатор, который играет роль в ощущении удовольствия, мотивации, памяти, сне и движении. Повреждение этих нейронов также связано с болезнью Паркинсона.

Хотя уровень заражения дофаминовых нейронов не такой высокий, как у клеток легких, являющихся основной мишени вируса, даже небольшая популяция инфицированных клеток потенциально может иметь серьезные последствия для центральной нервной системы.

Исследователи протестировали уже имеющиеся на рынке препараты для лечения различных заболеваний, чтобы найти те, что либо предотвращают заражение SARS-CoV-2, либо спасают инфицированные дофаминовые нейроны от перехода к старческому фенотипу. В ходе скрининга были выявлены три препарата, которые блокируют инфекцию SARS-CoV-2, тем самым предотвращая старение дофаминовых клеток: рилузол (лечит болезнь Лу Герига), метформин (лечит диабет) и иматиниб (лечит рак)

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