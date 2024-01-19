Кто в Ереване пытается одурачить Баку?

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«Двойная игра» Алена Симоняна — проиграть рискуют и Ереван, и Париж

Ален Симонян, спикер парламента Армении, умудрился попасть в новости в далеко не самой респектабельной роли. Сей персонаж тиснул на своей странице в Facebook: «Спасибо нашим коллегам из Сената Франции за эту важную резолюцию, поддерживающую Армению и армянский народ». Речь, напомним, о той самой скандальной резолюции французского Сената, где содержатся прямые выпады против территориальной целостности Азербайджана и призывы ввести против нашей страны санкции.

А совсем недавно, несколько дней назад, господин Симонян вполне трезво рассуждал в беседе с армянскими журналистами: «Не нужно быть романтиками, считать, что, например, французы любят нас за красивые глаза, историю, а другой народ не любит – это сказки. Интересы либо совпадают, либо – нет», — добавляя, что все страны, стремящиеся иметь влияние на Азербайджан и Армению, попытаются выступить «хорошими» посредниками, но и Ереван, и Баку должны самостоятельно решать свои вопросы, чтобы не стать разменной монетой в игре других. А в конце 2023 года даже вылавливал из себя: «Мир еще никогда не был так близок. Мы продвигаем мирный процесс. С азербайджанской стороны тоже есть аналогичный подход. Они делают шаги в этом направлении».

А теперь вдруг разворачивает риторику на 180 градусов. И выражает восторги по поводу провокационной французской резолюции.

Можно, конечно, предположить, что у ереванского бомонда снесло крышу от радости на фоне всплеска надежд «вот сейчас Франция устроит Азербайджану неприятности!» Можно даже не задавать себе вопрос, была ли у официального Еревана возможность, если там, конечно, действительно настроены на заключение долгосрочного мира с Азербайджаном, довести до сведения своих французских друзей в кавычках и без, чтобы там воздержались от провокационных жестов и не срывали диалог.

Но слишком часто у официальных лиц Армении одни заявления по Карабаху не сходятся с другими – и это очень вежливо сказано. Проще говоря, по самому важному вопросу у Армении несколько «официальных позиций» одновременно: одна для «своих», другая для посредников, третья для Азербайджана, четвертая еще для кого-нибудь. И озвучивают ее в зависимости от обстоятельств — с расчетом на то, что каждый найдет ту цитату и то высказывание, которое хочет найти и услышать. Причем этим политическим мошенничеством в Ереване занимались несколько поколений политиков. В Армении никто не отменял «решение о миацуме», то есть воссоединении Карабаха с Арменией, при этом оккупационную хунту в Карабахе объявляли «независимым государством», но сами это «государство» не признавали…

Свой неповторимый стиль в это мошенничество привнес Никол Пашинян. Который, будучи в прошлом журналистом, прекрасно понимал, что и как сказать в микрофон, чтобы и конкретных обещаний не давать, и вал заголовков в стиле «Пашинян заявил, что Армения готова к компромиссам» тоже обеспечить. Сегодня его команда продолжает то же «информационно-политическое мошенничество» — так, чтобы и в новостях хорошо выглядеть, и от притязаний на азербайджанские земли не отказываться. Как и от мечты, что азербайджанские территории Армении преподнесет на блюдечке внешний покровитель. С начала девяностых до 2020 года надежды возлагались на Россию. Потом — на Францию. Теперь Армения опять осторожно разворачивается обратно на Москву (в курсе ли об этом Тойво Клаар и Хавьер Коломина — отдельная тема). Но психология «форпоста» от этого не меняется.

Возможно, кому-то в Ереване эта игра кажется хитрой и тонкой. Но на самом деле Ереван ее уже проиграл. Речь, напомним, идет о границах. А несогласованная граница — всегда детонатор возможной войны. В Азербайджане хотят мира, но не ценой территориальных подарков Армении. И, наконец, если сама Армения не признает своих границ и намекает на их возможный пересмотр, то меняться они могут не только по тому сценарию, о котором мечтает Ереван. Особенно если война проиграна, армия разгромлена, и испытывать терпение Азербайджана может оказаться слишком опасным.

И хотя Ален Симонян прекрасно помнит свое «общение» с рассерженными «гордыми гражданами» перед парламентом по горячим следам подписания Трехстороннего заявления, ему по штату положено понимать, что в случае продолжения такого мошенничества тумаки посыпятся уже на Армению как государство.

Нурани, обозреватель