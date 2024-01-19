В Баку из винчестера застрелился бывший руководитель компании

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В Наримановском районе Баку застрелился молодой мужчина. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Кямиль Исмаилзаде (1987 г.р.) застрелился из винчестера в своем гараже. Это произошло примерно в 13:40. Первым его тело обнаружил сосед. О причинах, толкнувших мужчину на суицид, ничего не сообщается. Предполагается, что Исмаилзаде находился в глубокой депрессии. Сообщается, что в прошлом мужчина возглавлял компанию.

По факту прокуратура района возбудила уголовное дело.

Рамелла Ибрагимхалилова