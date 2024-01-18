Пользователи Telegram столкнулись с перебоями

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Сбои наблюдаются в работе приложения Telegram, на работу сервиса 18 января пожаловался 1 151 пользователь, следует из данных сервиса Сбой.РФ.

Чаще всего о сбоях за последние сутки сообщали из Москвы (25% всех жалоб), Башкирии (14%), Санкт-Петербурга (10%) и Краснодарского края (5%).

По данным сервиса Downradar, сбои также наблюдаются в Киеве. Больше всего пользователей (56%) жалуются на общий сбой в работе Telegram, 15% отмечают, что у них не грузятся чаты, у 12% не работает приложение, еще у 7% – кружочки (функция для видеосообщений), следует из данных Downradar.