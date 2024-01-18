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Посещение Лувра подорожало

Посещение Лувра подорожало

Руководство музея Лувр в Париже приняло решение повысить цены на входные билеты с 17 до 22 евро при покупке онлайн и до 15 евро в кассах, сообщает газета Le Parisien.

«В Лувре цены не повышались восемь лет, но в 2024 году их подняли почти на 30%. Руководство музея оправдывает значительный рост увеличением текущих расходов, в частности на электроэнергию и продление часов работы музея в преддверии Олимпийских игр в Париже с 26 июля по 11 августа», – пишет издание.

Как отмечает издание, возможность бесплатного посещения музея сохранится. Посетить Лувр можно в первую пятницу каждого месяца, кроме июля и августа. Билет следует бронировать заранее.

По данным руководства музея, в 2023 году 40% всех посетителей и 60% французов смогли сходить в Лувр бесплатно.

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