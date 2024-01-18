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Министр обороны Франции заявил, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов

Министр обороны Франции заявил, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов

Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не завершилось успехом. Об этом он рассказал в интервью изданию Parisien.

По словам Лекорню, контрнаступление украинских войск не принесло ожидаемых от него результатов.

Министр выразил мнение, что украинский конфликт замораживается.

Лекорню заявил, что Украина приобрела еще шесть самоходных гаубиц французского производства CAESAR.

По его словам, до начала украинского конфликта компания Nexter изготавливала по две гаубицы CAESAR в месяц, но после объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном «экономики войны», предприятие стало производить по четыре-шесть единиц техники в месяц. Лекорню отметил, что сейчас у Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеется около 50 гаубиц.

Министр подчеркнул, что Париж в этом году планирует произвести 78 гаубиц. Франция также рассчитывает на то, что ее союзники примут участие в увеличении производства гаубиц CAESAR.

Лекорню заявил, что Киев готов вложить немного своих средств в производство гаубиц. Он подчеркнул, что Украина, для того, чтобы положить начало инициативе, только что приобрела на собственные средства шесть гаубиц CAESAR.

Глава министерства обороны Франции отметил, что в первой половине 2024 года начнутся поставки на Украину обещанных 40 крылатых авиационных ракет SCALP. Эти ракеты были специально адаптированы для запуска с украинских боевых самолетов.

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