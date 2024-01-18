В Азербайджане предлагается продлить декретный отпуск

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В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность социального отпуска по беременности и родам на 14 дней.

С таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

Он напомнил, что в настоящее время длительность декретного отпуска составляет 126 дней:

«Мы предлагаем увеличить этот период до 140 дней. То есть предложили увеличить и послеродовой отпуск на 14 дней. Также можно пересмотреть продление трудового отпуск для перенесших патологические роды, имеющих 2 и 3 детей».