Зеленский в резкой форме ответил Трампу (видео)

354 Просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о быстром завершении конфликта в Украине в случае его переизбрания, предложил ему «сначала думать, а уже потом говорить». Об этом Зеленский заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает «Страна.ua».

Он напомнил о словах Трампа, пообещавшего решить украинский конфликт за сутки, просто поговорив с президентами враждующих сторон. «Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если [президент России Владимир] Путин не остановится, он передаст больше вооружения Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы», — сказал глава украинского государства.

«То есть он решил, что, если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится. <…> И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: «Сначала подумай — потом говори», — подчеркнул Зеленский.

