Стали известны имена жертв трагедии в Бинагадинском районе (список)

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Установлены личности погибших в результате взрыва в Бинагадинском районе Баку.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и МЧС.

1. Аббасова Солмаз Пашабей гызы (1983 г.)

2. Атакишиев Айдын Мирзамахмуд оглу (1964 г.р.)

3. Джафаров Заур Гулу оглу (1980)

4. Дадашова Ульвия Гумбат гызы (1969)

5. Мамедов Эльвин Гафар оглу (1993)

6. Мамедов Ильгар Габиль оглу (1964)

7. Губадов Фарид Гусейн оглу (1983 г.р.)

8. Гулиева Асмая Джумшуд гызы (1977)

9. Юсубов Сарадж Орудж оглу (1985 г.р., гражданин Грузии).

Учитывая, что под завалами людей не осталось, спасательно-поисковые работы были прекращены.

С целью выяснения причины взрыва и объема нанесенного ущерба продолжаются следственные действия, о результатах будет сообщено общественности.