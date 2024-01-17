ОПЕК прогнозирует рост добычи жидких углеводородов в Азербайджане

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обнародовала свой прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2025 год.

Об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Согласно прогнозу организации, в 2025 году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане вырастет на 10 тыс. баррелей и будет на уровне примерно 700 тыс. баррелей.

Организация прогнозирует, что в 2024 году добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане вырастет примерно на 20 тыс. баррелей (предыдущий прогноз – рост на 20 тыс. баррелей) и будет на уровне примерно 700 тыс. баррелей.

Прогнозируется, что рост будет достигнут отчасти за счет газоконденсатных проектов «Шахдениз», «Абшерон» и «Умид-Бабек». В этом году за счет новой платформы также должна увеличиться добыча на месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли».

Согласно отчету ОПЕК, среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в стране в 2023 году была на уровне примерно 700 тыс. баррелей. Это означает снижение на 40 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим годом и примерно на 11 тыс. баррелей больше предыдущего прогноза по темпам роста.