Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с TikTok

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Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с платформой TikTok.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсети «Х».

Министр отметил, что встретился с вице-президентом компании-владельца TikTok Хеленой Лерш на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Провели обмен мнениями о проделанной работе по развитию стартап-экосистемы в Азербайджане, деятельности TikTok Startup Academy, важности социальных платформ для презентации бизнес-потенциала и возможностях сотрудничества», – отметил Джаббаров.