В Китае бизнесмен нашел необычный способ уволить сотрудников

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В Китае бизнесмен переместил офис в горы, чтобы сотрудники уволились сами, и ему не пришлось платить компенсации, пишет South China Morning Post.

Раньше офис находился в центре крупного города, но владелец решил перенести его в горы. До нового места сотрудникам приходилось добираться по два часа на автобусе, который ходит раз в три часа. От остановки общественного транспорта приходилось идти три километра по лесным тропам. Также в новом офисе не было туалета, поэтому сотрудникам приходилось ходить в общественный — в деревне.

В итоге 14 из 20 сотрудников решили уволиться. Через четыре дня они обнаружили, что компания вернулась в прежний офис, а владелец нанимает новых сотрудников.