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Макрон рассказал, почему не будет атаковать позиции хуситов

Макрон рассказал, почему не будет атаковать позиции хуситов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет проводить превентивные удары по позициям хуситов, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе.

На пресс-конференции, транслировавшейся в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети X, Макрон отметил, что Франция не присоединится к коалиции, которая уже осуществляет подобные удары.

При этом глава Франции подчеркнул, что корабли ВМС Франции продолжат обеспечивать безопасность в Красном море.

«Наша задача — защитить свободу морской навигации. Это дипломатический вопрос, а не военный», — подчеркнул Макрон.

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