Макрон рассказал, почему не будет атаковать позиции хуситов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет проводить превентивные удары по позициям хуситов, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе.
На пресс-конференции, транслировавшейся в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети X, Макрон отметил, что Франция не присоединится к коалиции, которая уже осуществляет подобные удары.
При этом глава Франции подчеркнул, что корабли ВМС Франции продолжат обеспечивать безопасность в Красном море.
«Наша задача — защитить свободу морской навигации. Это дипломатический вопрос, а не военный», — подчеркнул Макрон.