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Фарида Сафарли осудили в Иране на 30 месяцев

Фарида Сафарли осудили в Иране на 30 месяцев

Начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде ответил на вопрос местных СМИ об арестованном в Иране гражданине Азербайджана Фариде Сафарли.

Айхан Гаджизаде отметил, что как было отмечено в заявлениях МИД от 9 марта, 2 июня и 2 августа, со дня, как в МИД Азербайджана поступила информация о Фариде Сафарли, и МИД, и генконсульство Азербайджана в Тебризе проводили соответствующую работу по получению информации о судьбе и состоянии гражданина Азербайджана, прояснению вопроса с иранской стороны, защите судебно-процессуальных прав гражданина и обеспечению его адвокатом.

А. Гаджизаде напомнил, что на судебном заседании, проведенном 19 июля 2023 года, обвинение в «шпионаже», выдвинутое против Ф. Сафарли, было заменено обвинением в «попытке шпионажа»: «Затем решением суда он был осужден на 2,5 года. Сотрудники генконсульства Азербайджана в Тебризе регулярно встречаются с Ф.Сафарли в тюрьме, создают для него возможность связаться по телефону с членами семьи. Азербайджанское правительство продолжает необходимые меры по защите прав и интересов Ф. Сафарли».

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