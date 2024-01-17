«Мы с Путиным прекрасно ладим». Трамп пообещал «очень быстро» закончить войну в Украине

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Экс-президент США Дональд Трамп после победы на республиканских праймериз в Айове снова пообещал «очень быстро» закончить войну в Украине.

По его словам, он «прекрасно ладит» с Владимиром Путиным и «хорошо знает» Владимира Зеленского.

«Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено… Ситуация с Украиной настолько ужасна… И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро. Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны) никогда не должно было произойти», – заявил Трамп в Айове.