Ильхам Алиев посетил Лянкяранский район (фото, видео)

770 Просмотров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Лянкяранский район.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в недавно заложенном цитрусовом саду ООО «Lenk Frut» в селе Сепаради Лянкяранского района.

Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия лянкяранского регионального центра ASAN xidmət.

Алиев ознакомился с условиями, созданными в недавно построенном современном пенитенциарном комплексе в Лянкяране.

Далее президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий ООО «Ларан».

Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Лянкяран.