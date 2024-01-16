Ильхам Алиев посетил Лянкяранский район (фото, видео)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Лянкяранский район.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в недавно заложенном цитрусовом саду ООО «Lenk Frut» в селе Сепаради Лянкяранского района.
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия лянкяранского регионального центра ASAN xidmət.
Алиев ознакомился с условиями, созданными в недавно построенном современном пенитенциарном комплексе в Лянкяране.
Далее президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий ООО «Ларан».
Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Лянкяран.