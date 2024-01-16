В ЕС озаботились зависимостью от одного вида поставок из Турции

Член Европарламента (ЕП) от Греции Эммануил Фрагкос рассказал, что Евросоюз (ЕС) зависит от поставок критического важного для объединения бората из Турции.
Вопрос зависимости от одного из вида поставок евродепутат поднял в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), передает «Лента.ру».
«Борат — это соединение, которое содержит оксид бора (B2O3). Среди минералов, содержащих оксид бора, есть четыре минерала, имеющих экономическое значение: бура, колеманит, улексит и кернит. Бораты находят применение в промышленности (строительном, автомобильном, стекольном и оборонном секторах), медицине, быту (инсектициды) и сельском хозяйстве (консервация семян и удобрения)», — напомнил Фрагкос.
Более того, он подчеркнул, что борат недавно был назван Еврокомиссией одним из 30 критически важных для ЕС видов сырья.
«К сожалению, сегодня в Турции сосредоточено около 70% известных мировых запасов [бората]. ЕС ограничивает себя фактической монополией на турецкие бораты, импортируя около 98% из Турции. Замечалось, что значительные месторождения бората также обнаружены в Сербии, Аргентине, Чили, Перу, США и Китае», – отметил он.
В связи с этим европарламентарий обратился к ЕК с вопросами о ее действиях для снижения зависимости от поставок материала из Турции.