В ЕС озаботились зависимостью от одного вида поставок из Турции

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Член Европарламента (ЕП) от Греции Эммануил Фрагкос рассказал, что Евросоюз (ЕС) зависит от поставок критического важного для объединения бората из Турции.

Вопрос зависимости от одного из вида поставок евродепутат поднял в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), передает «Лента.ру».

«Борат — это соединение, которое содержит оксид бора (B2O3). Среди минералов, содержащих оксид бора, есть четыре минерала, имеющих экономическое значение: бура, колеманит, улексит и кернит. Бораты находят применение в промышленности (строительном, автомобильном, стекольном и оборонном секторах), медицине, быту (инсектициды) и сельском хозяйстве (консервация семян и удобрения)», — напомнил Фрагкос.

Более того, он подчеркнул, что борат недавно был назван Еврокомиссией одним из 30 критически важных для ЕС видов сырья.

«К сожалению, сегодня в Турции сосредоточено около 70% известных мировых запасов [бората]. ЕС ограничивает себя фактической монополией на турецкие бораты, импортируя около 98% из Турции. Замечалось, что значительные месторождения бората также обнаружены в Сербии, Аргентине, Чили, Перу, США и Китае», – отметил он.

В связи с этим европарламентарий обратился к ЕК с вопросами о ее действиях для снижения зависимости от поставок материала из Турции.