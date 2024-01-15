Посольство Турции соболезнует Азербайджану

Посольство Турции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с трагедией в Бинагадинском районе, которая привела к многочисленным жертвам.
«С грустью узнали, что сегодня в мебельно-малярном цехе в Бинагадинском районе Баку произошел взрыв. Желаем милости Божией нашим братьям, погибшим в результате взрыва, терпения и соболезнования их родственникам, скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в заявлении посольства в соцсети Х.
Bakü’nün Binegadi bölgesindeki bir mobilya/boya atölyesinde bugün bir patlama meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Patlama neticesinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kardeş Azerbaycan’a…
— Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) January 15, 2024