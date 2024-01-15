Посольство Турции соболезнует Азербайджану

216 Просмотров

Посольство Турции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с трагедией в Бинагадинском районе, которая привела к многочисленным жертвам.

«С грустью узнали, что сегодня в мебельно-малярном цехе в Бинагадинском районе Баку произошел взрыв. Желаем милости Божией нашим братьям, погибшим в результате взрыва, терпения и соболезнования их родственникам, скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в заявлении посольства в соцсети Х.