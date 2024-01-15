Азербайджан. Точка выбора

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В Азербайджане официально стартовала предвыборная кампания перед внеочередными президентскими выборами, намеченными на 7 февраля. Предусмотрено время для теледебатов, определены СМИ, которые будут ввести платную агитацию за кого-то из кандидатов, на улицах появятся агитационные плакаты уже за конкретных кандидатов, а не просто призывы идти на выборы и голосовать, и уж тем более не возбраняется создавать страницы в социальных сетях.

Предвыборная кампания – «горячий сезон» не только для самих кандидатов, журналистов, политологов. Предвыборные технологии в мире совершенствуется не один год и даже не один век. Кандидаты, как показывает зарубежный опыт, в свою предвыборную команду приглашают не только политтехнологов, имиджмейкеров или специалистов по продвижению контента в социальных сетях, но и стилистов, а то и астрологов. Как утверждают специалисты, на симпатии и антипатии избирателей может повлиять даже то, появится ли кандидат на своем предвыборном митинге в костюме и при галстуке или же в спортивной куртке, а пригласит ли он выступить рок-музыкантов или же исполнители национальной музыки и т.д.

Но никакие предвыборные ухищрения не заменят главного. Предвыборная кампания – это не просто «5 минут славы» и возможность мелькнуть в телеэфире. Тем более что после появления видео-хостингов доступ к эфиру AzTV и ITV прежней роли уже не играет. Это прежде всего экзамен на соответствие той роли, которую этот кандидат решил играть в политической жизни страны. Так что главная составляющая успеха на выборах– не куртки и бейсболки, не пиджаки и галстуки, не подбор музыкантов на предвыборном митинге, а программа кандидата. Ответ на вопрос, что будет делать тот или иной политик, если получит большинство на выборах. Есть ли у него политический и управленческий опыт. Есть ли команда, которую он приведёт с собой во властные структуры, и если да, то можно ли доверять этой команде.

Наконец, есть ли у этого политика действительно работающая программа действий, а не просто набор лозунгов «за всё хорошее против всего плохого». Это ситуация, когда каждому из нас предстоит делать выбор. Нет, не между «демократии и авторитаризмом», « реформами и стагнацией» и прочими штампами. Выбор предстоит делать между иллюзиями и реальностью. И помнить при этом, что иллюзии имеют свойство очень быстро развеиваться, а жестокая реальность никуда не исчезает.

Конечно, в «политтехнологической тусовке» нередко можно услышать циничные выражение типа «электорат – как женщина, любит ушами», «вы можете обещать своим избирателям хоть золотые горы, хоть звезды с небес» и т.д.

Более того, будем откровенны: весь этот набор красивых лозунгов может быть пущен в ход не только для того, чтобы привести избирателей к участкам для голосования. Первые выборы, которые пройдут на всей международно признанной территории Азербайджана, после разгрома незаконной хунты в Ханкенди – в мире найдётся предостаточно желающих «раскачать ситуацию» в Азербайджане. Тем более что во время прошлых избирательных кампаний мы с подобным сталкивались слишком часто. И вряд ли имеет смысл долго объяснять, что и уличную революция без красивых лозунгов тоже не сделать.

Возможно, где-то в мире эти циничные правила действительно работают. Но не в Азербайджане. Просто потому, что наше общество получило тяжелейший опыт ранних девяностых. И цену красивым лозунгам знает слишком хорошо.

Здесь, пожалуй, нужно пояснение. Да, Азербайджан – страна, где молодёжь составляет 19% населения. Да, многие избиратели, которые придут на участки для голосования 7 февраля, родились уже тогда, когда страна перевернула страницу «ранних девяностых», и к власти вернулся Общенациональной лидер Гейдар Алиев. Но есть исторический опыт, который не забывается. И это – тот случай. Не зря именно на Азербайджане в 2005-м году прервалась череда так называемых «цветных революций», а попытки устроить нечто подобное в нашей стране раз за разом терпят крах. За лозунговые иллюзии мы заплатили слишком дорогую цену. На восстановление собственных границ у нас ушло три десятка лет.

И то, что Азербайджан одержал блестящую победу в Карабахе, ещё не значит, что мы вновь позволим устраивать эксперименты над страной.

Нурани, обозреватель