Завтра в Азербайджане будет до 15 градусов мороза

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16 января в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла.

Атмосферное давление опустится с 766 мм.рт.ст. до 760 мм.рт. ст. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер в некоторых восточных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах дороги могут покрыться льдом.