Казахстан ввел на границе с Россией электронную очередь для автотранспорта

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Пилотный проект по внедрению электронной очереди запущен в ноябре на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска «Бидаик» в Северно-Казахстанской области. Об этом сообщили в комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана.

«С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильном пункте пропуска «Бидаик» (Северо-Казахстанская область)», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 10 дней с начала реализации пилотного проекта забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Россию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности.

Как подчеркнули в КГД, «добропорядочными перевозчиками, не имеющих нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы (в течение 10-15 минут)».