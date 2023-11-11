Эрдоган заявил, что Израиль должен выплатить компенсацию палестинцам |
Боррель: «Победы Украины над Россией не ожидается, а помощь США сократится» |
«Россия никогда не приходит «навсегда»»: Зеленский поздравил украинцев с годовщиной освобождения Херсона |
Ювелирная дипломатия Алиева: Армения снова за бортом |
В Украине исключили переход экономики на военные рельсы |
Азербайджан опротестовал выступление Мирзояна в ЮНЕСКО |
Эрдоган утвердил соглашение о строительстве Азербайджаном инфраструктуры в Кахраманмараше |
ВВС Украины нанесли 11 ударов по врагу |
Российский эксперт: И Израилю, и Украине еще долго придется расти до Азербайджана |
Главное Мир

Казахстан ввел на границе с Россией электронную очередь для автотранспорта

Казахстан ввел на границе с Россией электронную очередь для автотранспорта

Пилотный проект по внедрению электронной очереди запущен в ноябре на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска «Бидаик» в Северно-Казахстанской области. Об этом сообщили в комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана.

«С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильном пункте пропуска «Бидаик» (Северо-Казахстанская область)», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 10 дней с начала реализации пилотного проекта забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Россию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности.

Как подчеркнули в КГД, «добропорядочными перевозчиками, не имеющих нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы (в течение 10-15 минут)».

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган: Такие предложения постыдные
Мир

Эрдоган: Такие предложения постыдные

2023/11/11, 17:30
Казахстан ввел на границе с Россией электронную очередь для автотранспорта
Мир

Казахстан ввел на границе с Россией электронную очередь для автотранспорта

2023/11/11, 16:31
Эрдоган заявил, что Израиль должен выплатить компенсацию палестинцам
Мир

Эрдоган заявил, что Израиль должен выплатить компенсацию палестинцам

2023/11/11, 16:14
Рамасвами: США прекратят существование в случае войны с Россией и Китаем
Мир

Рамасвами: США прекратят существование в случае войны с Россией и Китаем

2023/11/11, 16:05
Аббас: США ответственны за отсутствие решения конфликта на Ближнем Востоке
Мир

Аббас: США ответственны за отсутствие решения конфликта на Ближнем Востоке

2023/11/11, 15:27
«Россия никогда не приходит "навсегда"»: Зеленский поздравил украинцев с годовщиной освобождения Херсона
Мир

«Россия никогда не приходит «навсегда»»: Зеленский поздравил украинцев с годовщиной освобождения Херсона

2023/11/11, 15:10
Что означает добрый знак, увиденный Токаевым в небе?
Мир

Что означает добрый знак, увиденный Токаевым в небе?

2023/11/11, 14:47
В Украине исключили переход экономики на военные рельсы
Мир

В Украине исключили переход экономики на военные рельсы

2023/11/11, 13:59
Юсуф Алекперов остается богатейшим в России наследником
Мир

Юсуф Алекперов остается богатейшим в России наследником

2023/11/11, 13:48