Ювелирная дипломатия Алиева: Армения снова за бортом |
В Украине исключили переход экономики на военные рельсы |
Азербайджан опротестовал выступление Мирзояна в ЮНЕСКО |
Эрдоган утвердил соглашение о строительстве Азербайджаном инфраструктуры в Кахраманмараше |
ВВС Украины нанесли 11 ударов по врагу |
Российский эксперт: И Израилю, и Украине еще долго придется расти до Азербайджана |
Азербайджан на правильном пути, и никакие мирзояны не свернут нас с него |
Посол Сулейманов ответил на клевету The Guardian |
Дед погибшего в боях с ХАМАС израильского сержанта – шехид Первой Карабахской войны (фото) |
Главное Мир

Представитель России впервые стал победителем конкурса чтецов Корана (видео)

Представитель России впервые стал победителем конкурса чтецов Корана (видео)

Россиянин Айёмиддин Фархудинов завоевал главный приз XXI Московского международного конкурса чтецов Корана. Это первый случай за 21-летнюю историю конкурса, когда победителем стал гражданин РФ, говорится в сообщении Совета муфтиев России.

«По итогам решения жюри Московского международного конкурса чтецов Корана победителем стал Айёмиддин Фархудинов», — сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин

Второе место занял Хусейн Али Риза Бидгони из Ирана, а третье — Исмаил Мухаммед Яхъя Маниар из Индии. Мероприятие состоялось в концертном зале «Космос».

Фархудинов начал учить Коран в шестилетнем возрасте, а уже спустя четыре года после этого стал участвовать в конкурсах чтецов под руководством отца. Судьи были впечатлены великолепной памятью Айёмиддина, ведь он наизусть знал номера аятов и номера страниц Священной книги мусульман.

Теги:
Из этой рубрики
Что означает добрый знак, увиденный Токаевым в небе?
Мир

Что означает добрый знак, увиденный Токаевым в небе?

2023/11/11, 14:47
В Украине исключили переход экономики на военные рельсы
Мир

В Украине исключили переход экономики на военные рельсы

2023/11/11, 13:59
Юсуф Алекперов остается богатейшим в России наследником
Мир

Юсуф Алекперов остается богатейшим в России наследником

2023/11/11, 13:48
Представитель России впервые стал победителем конкурса чтецов Корана (видео)
Мир

Представитель России впервые стал победителем конкурса чтецов Корана (видео)

2023/11/11, 12:22
Ермак попросил Салливана ускорить поставки вооружения
Мир

Ермак попросил Салливана ускорить поставки вооружения

2023/11/11, 12:13
Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа может закрыться в ближайшие часы
Мир

Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа может закрыться в ближайшие часы

2023/11/11, 12:02
«Московский комсомолец»: Дмитрия Медведева занесло
Мир

«Московский комсомолец»: Дмитрия Медведева занесло

2023/11/11, 11:16
В Киеве прогремели сильные взрывы
Мир

В Киеве прогремели сильные взрывы

2023/11/11, 11:03
Эрдоган утвердил соглашение о строительстве Азербайджаном инфраструктуры в Кахраманмараше
Мир

Эрдоган утвердил соглашение о строительстве Азербайджаном инфраструктуры в Кахраманмараше

2023/11/11, 10:58