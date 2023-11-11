Представитель России впервые стал победителем конкурса чтецов Корана (видео)

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Россиянин Айёмиддин Фархудинов завоевал главный приз XXI Московского международного конкурса чтецов Корана. Это первый случай за 21-летнюю историю конкурса, когда победителем стал гражданин РФ, говорится в сообщении Совета муфтиев России.

«По итогам решения жюри Московского международного конкурса чтецов Корана победителем стал Айёмиддин Фархудинов», — сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин

Второе место занял Хусейн Али Риза Бидгони из Ирана, а третье — Исмаил Мухаммед Яхъя Маниар из Индии. Мероприятие состоялось в концертном зале «Космос».

Фархудинов начал учить Коран в шестилетнем возрасте, а уже спустя четыре года после этого стал участвовать в конкурсах чтецов под руководством отца. Судьи были впечатлены великолепной памятью Айёмиддина, ведь он наизусть знал номера аятов и номера страниц Священной книги мусульман.