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Зеленскому предрекли уход с должности до начала переговоров с Путиным

Зеленскому предрекли уход с должности до начала переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в мирных переговорах с Россией, так как он уйдет с должности еще до их начала. Такой прогноз озвучили в статье издания Asia Times.

Автор материала предрек, что Зеленский не застанет урегулирования отношений между Киевом и Москвой, поскольку к тому времени Запад найдет ему замену.

«По мере того как становится ясно, что армия Украины не может обеспечить победу, когда об этом говорит даже ее главнокомандующий, скоро союзники Украины начнут уповать не на военного лидера, а на того, кто сможет обеспечить мир, возможно, любой ценой», — указано в статье.

По словам журналиста Asia Times, союзники Киева понимают, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шанса на победу, и поэтому склоняют Зеленского к действиям по достижению мира.

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