В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика

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Официальный представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, испытания являются важным шагом в кампании по тестированию, которую совместно проводят Испытательный центр ВВС и Объединенная испытательная группа B-21 412 испытательного крыла. Это необходимо, чтобы гарантировать устойчивость и дальность полета, а также ударную мощь B-21 в целях сдерживания агрессии и атак против США.

До этого военно-воздушные силы США подтвердили, что начали обучение украинских военных летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16.