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Хезболла атаковала израильские поселения

Хезболла атаковала израильские поселения

Боевики вооруженного крыла шиитской партии «Хезболлах» использовали управляемые ракеты и дроны-камикадзе для нанесения ударов по северным районам Израиля.

Как сообщается в переданном телеканалом Al Jadeed заявлении шиитских формирований, были обстреляны израильские военные позиции в Хадеб-эль-Бустане и Биркет-Рише, а также казармы в поселениях Штула, Рамим и Метулла. Боевики утверждают, что нанесли противнику потери в результате прямых попаданий, выведены из строя военная техника и оборудование.

Три беспилотника ранее атаковали посты израильских войск возле Хацот-Йошуа и Йафтах-Кадиша. По данным израильского командования, они были перехвачены силами противовоздушной обороны и уничтожены.

Израильская артиллерия открыла ответный огонь по ливанской территории. Поступили сведения о падении снарядов в окрестностях населенных пунктов Блида, Мхейбиб и Эль-Курум. Израильские ВВС выпустили ракету по жилому дому в Аит-эш-Шабабе, сведений о пострадавших нет.

В Эд-Духейре жители, попавшие под обстрел, укрылись на территории расположенного поблизости лагеря миротворцев из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ)

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