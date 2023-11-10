Дед погибшего в боях с ХАМАС израильского сержанта – шехид Первой Карабахской войны (фото) |
Израиль не разрешил визит верховному комиссару по правам человека |
Эль Мюрид: Парад в Ханкенди – своеобразная победная точка |
Путин исключил военный союз с Китаем |
В Азербайджане отмечается День флага |
Турция указала на двойные стандарты Евросоюза |
США рассчитывают на мир между Баку и Ереваном |
Коротченко: Победа Азербайджана изменила историю Южного Кавказа |
«Нам не нужна новая война». Речь Алиева на историческом параде Победы в Ханкенди. Фотографии |
Главное Общество

Шуша выбрана молодежной столицей ОИС на 2024 год

Шуша выбрана молодежной столицей ОИС на 2024 год

Город Шуша выбран молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС) на 2024 год.

Об этом сообщили в министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Сообщается, что отборочная комиссия международной программы «Молодежная столица-2024», проводимой молодежным форумом ОИС, приняла единогласное решение об избрании города Шуша «Молодежной столицей ОИС».

В 11-м заседании исполнительного совета ОИС приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, а также заместитель начальника управления по делам молодежи министерства Ульвия Ахундова.

Теги:
Из этой рубрики
В Билясуварском районе ребенок умер от маринованной капусты
Общество

В Билясуварском районе ребенок умер от маринованной капусты

2023/11/10, 16:01
Высота волн на Каспии достигла 4,5 метров, в районах пошли дожди и снег
Общество

Высота волн на Каспии достигла 4,5 метров, в районах пошли дожди и снег

2023/11/10, 14:54
Шуша выбрана молодежной столицей ОИС на 2024 год
Общество

Шуша выбрана молодежной столицей ОИС на 2024 год

2023/11/10, 14:10
Дед погибшего в боях с ХАМАС израильского сержанта – шехид Первой Карабахской войны (фото)
Общество

Дед погибшего в боях с ХАМАС израильского сержанта – шехид Первой Карабахской войны (фото)

2023/11/10, 13:24
Завтра в Баку будет пасмурно
Общество

Завтра в Баку будет пасмурно

2023/11/10, 13:03
МЧС предупреждает население
Общество

МЧС предупреждает население

2023/11/10, 12:28
Дорожная полиция предупредила водителей грузовиков
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей грузовиков

2023/11/10, 11:26
В бакинском метро умер пассажир
Общество

В бакинском метро умер пассажир

2023/11/10, 10:58
В Нью-Йорке провели информационную кампанию по случаю Дней Победы и Флага Азербайджана
Общество

В Нью-Йорке провели информационную кампанию по случаю Дней Победы и Флага Азербайджана

2023/11/10, 09:47