ОАЭ решили ограничить поставки некоторых товаров в Россию

93 Просмотров

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют сократить поставки ряда товаров в Россию.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза.

Как сообщили источники агентства, власти страны намерены расширить список еще 45 категориями товаров двойного назначения, которые есть в аналогичных списках США и ЕС. Европейская комиссия (ЕК) уже проинформировала послов стран Евросоюза об этом, пишут авторы.

Подобную меру рассматривает и Турция. В то же время, по данным Bloomberg, 80% закупок Россией товаров двойного назначения приходится на Китай и Гонконг. На Турцию и ОАЭ приходится лишь 6% и 4% сделок соответственно.