Эль Мюрид: Парад в Ханкенди – своеобразная победная точка |
Путин исключил военный союз с Китаем |
В Азербайджане отмечается День флага |
Турция указала на двойные стандарты Евросоюза |
США рассчитывают на мир между Баку и Ереваном |
Коротченко: Победа Азербайджана изменила историю Южного Кавказа |
«Нам не нужна новая война». Речь Алиева на историческом параде Победы в Ханкенди. Фотографии |
Rheinmetall изготовит для Украины около 100 тысяч боеприпасов |
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева |
Главное Спорт

Лига Европы: «Карабах»  уступил «Байеру»

Лига Европы: "Карабах"  уступил "Байеру"

Агдамский «Карабах» минимально уступил леверкузенскому «Байеру» в матче IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Единственный гол в игре забил игрок гостей Виктор Бонифасе. Он реализовал пенальти на 4-й добавленной к основному времени встречи минуте.

Благодаря победе «Байер» увеличил число очков до 12 и обеспечил путевку в плей-офф турнира. У «Карабаха» шесть очков, он идет вторым в группе Н.

Отметим, что свой следующий матч в группе «Карабах» проведет 30 ноября в Норвегии против местного «Мольде».

Теги:
Из этой рубрики
Лига Европы: "Карабах"  уступил "Байеру"
Спорт

Лига Европы: «Карабах»  уступил «Байеру»

2023/11/10, 00:04
Раджабов и другие на турнире "Шахматные звезды 3.0" в Москве
Новость

Раджабов и другие на турнире «Шахматные звезды 3.0» в Москве

2023/11/09, 09:25
Пропалестинский активист выбежал на поле в матче Лиги чемпионов УЕФА (видео)
Спорт

Пропалестинский активист выбежал на поле в матче Лиги чемпионов УЕФА (видео)

2023/11/09, 00:55
Раджабов выступит на турнире в Москве
Спорт

Раджабов выступит на турнире в Москве

2023/11/08, 00:45
Вратарь «Карабаха» получил приглашение в сборную России
Спорт

Вратарь «Карабаха» получил приглашение в сборную России

2023/11/07, 22:12
«Карабах» получил от УЕФА более 1,3 млн евро
Спорт

«Карабах» получил от УЕФА более 1,3 млн евро

2023/11/06, 19:53
Символы победы
Спорт

Символы победы

2023/11/06, 17:00
Месси обрушился с обвинениями на сборную Нидерландов
Спорт

Месси обрушился с обвинениями на сборную Нидерландов

2023/11/06, 00:42
Зелим Коцоев стал победителем первенства Европы по дзюдо
Спорт

Зелим Коцоев стал победителем первенства Европы по дзюдо

2023/11/05, 21:44