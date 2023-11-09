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Чешский президент: время сейчас играет в пользу России

Чешский президент: время сейчас играет в пользу России

Президент Чехии Петр Павел не исключает переговоров о мире в Украине, поскольку, по его оценке, Россия имеет преимущество в живой силе и поставках оружия, которое позволяет ей продолжать войну.

«Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет сильную мобилизационную базу живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало. Мы видим массовые поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции», — заявил чешский президент на конференции «Дипломатия и безопасность».

По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт. В то же время Павел убежден, что Запад должен продолжать поддерживать Украину, пишет «Украинская правда».

«Ситуация не является однозначно положительной. Положительным для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. Со своей стороны у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку», — цитирует издание президента Чехии.

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