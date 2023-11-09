Медведев: C начала года на контрактную службу в ВС РФ приняты около 410 тысяч человек

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Около 410 тысяч человек приняты на контрактную службу в ВС РФ с начала года, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что работа по привлечению военнослужащих на контрактной основе будет продолжена и в следующем году.

Он также отметил, что производство военной техники в России вышло на невиданные рубежи

«Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень. Надо признаться прямо, что это произошло даже быстрее, чем я предполагал. Буквально за год мы всё подтянули в разы. Рост производства средств поражения, специальной техники, вооружений – кратный. И с этим не может не считаться наш противник», – сказал он.