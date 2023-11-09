Европарламент принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против РФ

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Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против России, в которой признал, что европейские компании повсеместно обходят ограничительные меры в отношении Москвы. При этом, Европарламент призвал страны ЕС не конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций». Голосование по документу состоялось на пленарной сессии ЕП в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Санкции в отношении России

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Как говорится в тексте резолюции, Европарламент призывает «Еврокомиссию и государства-члены расширить санкции, включив в них полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС, призывает ЕС и его государства-члены ввести санкции в отношении государственной компании АЛРОСА и широко внедрить системы отслеживания происхождения алмазов на основе новых технологий».

Кроме того, Европарламент «призывает ЕС и его государства-члены работать с «Большой семеркой» над существенным снижением цен на российскую нефть и нефтепродукты, введением полного запрета на импорт российского СПГ и сжиженного нефтяного газа в ЕС, а также на импорт топлива и других нефтепродуктов из стран, не входящих в ЕС, если эти продукты были произведены с использованием российской нефти, а также запретить экспорт российской нефти и СПГ через территорию ЕС, призывает ЕС ввести ценовые и объемные ограничения на импорт российских и белорусских удобрений в ЕС».

Европарламент также «призывает ЕС и его государства-члены ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний, а также их руководства».

«Призывает ЕС и его государства-члены расширить санкции против России на импорт алюминия и ввести санкции против проекта СПГ «Арктика-2″; предлагает ЕС и государствам-членам предложить ограничение на танкерные услуги и эмбарго на продажу танкеров в Россию, а также ограничение на европейские страховые услуги для танкеров, если они используются для экспорта российской нефти», – говорится в тексте.