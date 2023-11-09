«В 5 раз меньше». Зеленский сравнил потери Украины и России

69 Просмотров

Реальным способом остановить войну, которую в феврале прошлого года против Украины начала страна-агрессор РФ, есть полный вывод с украинской территории российских войск. Об этом на конференции, организованной Reuters, заявил (в режиме онлайн) президент Украины Владимир Зеленский.

Его спросили, как завершить войну.

«Прежде всего, они [российские войска] должны выйти, потому что это реальный способ остановить войну. Они должны выйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу или путь к тому, как закончить войну. Об этом говорится в украинской формуле мира, которая включает 10 пунктов», – ответил Зеленский.

Он отметил, что некоторые лидеры говорят, что «Россия в четыре раза больше» по численности населения, поэтому Украина не сможет воевать долго.

«Но вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими жертвами, нашими потерями, но могу сказать, что их на сегодняшний день минимум в пять раз меньше», – подчеркнул президент.