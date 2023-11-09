Зеленский: На следующий год у нас есть очень конкретный план

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В Украины есть план продолжения войны против РФ, несмотря на трудности в ходе контрнаступления и отвлечение внимания лидеров стран Запада на конфликт на Ближнем Востоке. Об этом на конференции, организованной Reuters, заявил (в режиме онлайн) президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что не может поделится всеми деталями, но у Украины есть «некоторые медленные шаги вперед» на юге, а также шаги на востоке страны.

На вопрос о том, сколько территории Украина сможет вернуть в следующем году, Зеленский указал, что «мы пока не закончили этот год».

«Мы попытаемся показать результат и в этом году […] Мы теряем людей каждый день. Это не шоу и фильм. Нам не нужно удивить всех на свете. Но нам нужно для себя попытаться не потерять ни один день […] На следующий год у нас есть план, очень конкретный план. Но мне жаль, я не могу о нем говорить», – подчеркнул президент.