Фаррух, Сарыбаба-Гырхгыз и другие военные операции были месседжами для Армении, заявил президент Алиев

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Проведенные за последние три года военные операции, включая Фаррухскую операцию, операцию Сарыбаба-Гырхгыз и другие, значительно улучшили наши стратегические позиции».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября – Дня Победы в городе Ханкенди. Его слова приводит «Азертадж».

По словам главы государства, эти операции в то же время были месседжами Армении о том, что никто и ничто не в силах остановить нас, Карабах – это азербайджанская земля, условия здесь диктуем мы, и вы должны немедленно вывести свои вооруженные силы с наших земель. «Если бы тогда прислушались к моим словам, не было бы необходимости проводить антитеррористические мероприятия в сентябре. Причиной всех их бед являются они сами. Их беды начались отнюдь не три года назад, а еще в начале 1990-х годов», – добавил президент Азербайджана.