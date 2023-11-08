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Ильхам Алиев напомнил о своем обещании народу двадцать лет назад

Ильхам Алиев напомнил о своем обещании народу двадцать лет назад

Двадцать лет назад и в преддверии выборов, и на церемонии инаугурации я обещал родному народу, что настанет день, когда мы поднимем Государственный флаг Азербайджана в каждом уголке земель, которые находились под оккупацией.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября – Дня Победы в городе Ханкенди.

«Помню, пять лет назад, выступая на военном параде, проведенном на площади Азадлыг в Баку в сентябре 2018 года, я сказал, что мы поднимем Флаг Азербайджана на всех землях, которые сегодня все еще находятся под оккупацией. И этот день настал», – подчеркнул глава государства.

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